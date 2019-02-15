شكرا لقرائتكم خبر عن الجولة الـ«18» تشعل القسم الثانى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شهدت منافسات المرحلة الثامنة عشرة لدورى القسم الثانى تقلبات بالجملة على صعيد أندية الصدارة فى المجموعات الثلاث، ففى الوقت الذى استمر فيه أسوان فى قمة الصعيد، وسيراميكا على قمة القاهرة، ودمنهور المتصدر مجموعة بحرى، يختلف الوضع مع فريقى سيراميكا ودمنهور بعد تعادل سيراميكا مع المريخ، ودمنهور مع غزل المحلة بنتيجة واحدة لكل فريق.

استطاع فريق أسوان بقيادة مديره الفنى مجدى عبدالعاطى التحليق على قمة الصعيد بعيدا بعد الفوز خارج أرضه على الألومنيوم بهدفين مقابل هدف واحد فى الوقت الذى ابتعد فيه أقرب منافسيه بنى سويف بعد التعادل الثالث على التوالى بنتيجة واحدة 1/1 مع الإعلاميين، وكان قد سبق له التعادل مع المنيا ثم سوهاج بنفس النتيجة لتصبح المنافسة فى مجموعة الصعيد أكثر هدوءا، فيما زادت سخونة الأجواء فى مجموعتى القاهرة وبحرى، ففى القاهرة يعتلى سيراميكا الصدارة برصيد 37 نقطة ويليه مباشرة القناة بعد الفوز على الزرقا فى الوقت الضائع بشق الأنفس برصيد 36 نقطة، ثم الترسانة برصيد 35 نقطة بعد التعادل المفاجئ مع أبى صقل الأخير، ثم اف سى مصر بعد الفوز على دمياط بملعبه بهدفين نظيفين، فيما ابتعد كوكا كولا نسبيا بعد الخسارة أمام الشمس بهدف نظيف وتجمد رصيده عند 32 نقطة.

وفى مجموعة بحرى، أشعل تعادل دمنهور فى غزل المحلة وفوز طنطا والمنصورة القمة بعد وصول دمنهور إلى النقطة 34 ويليه مباشرة طنطا بقيادة أيمن المزين، والمنصورة بقيادة صبرى المنياوى برصيد واحد 32 نقطة بفارق نقطتين فقط عن المتصدر الذى يقوده المدير الفنى هانى العقبى.

وشهدت منافسات هذا الأسبوع العديد من الأحداث، منها مبادرة طارق محجوب المدير الفنى لنادى الرجاء بالاستقالة عقب الهزيمة الثقيلة التى تلقاها فريقه فى مواجهة أبوقير للأسمدة، الذى يقوده المدير الفنى أحمد الكاس بثلاثية نظيفة، وهو الأمر الذى لقى رفضا من سعد أبوصندوق رئيس نادى الرجاء الذى أكد استمرار فرص فريقه فى اللحاق بركب القمة بمجموعة بحرى.

كان حارس أبوقير للأسمدة محمد طلعت قد دخل فى مناوشات مع جماهير الرجاء المصاحبة لفريقها عقب نجاح الأخير فى التصدى لضربة جزاء كانت سببا مباشرا فى المحافظة لفريق أبو قير على فوزه الغالى الذى دفع به لمصاف أندية الصدارة بالمجموعة.

وشهدت المنافسات دخول أشرف شيحة المدرب العام لغزل المحلة فى نوبة بكاء شديدة بعد فشل فريقه فى تحقيق الفوز على دمنهور وابتعاده عن سباق قمة بحرى، كما شهدت حرص طه شحاتة المدير الفنى السابق لنادى الشمس على متابعة فريقه السابق من المدرجات ومؤازرته بشدة، وهو الأمر الذى دفع الجهاز الفنى بقيادة تامر حسن واللاعبين إلى الصعود إلى المدرجات وتقديم الشكر له على روحه الطيبة.

وفى غزل المحلة، أكد أسامة عاطف، المشرف العام على الكرة، أن مجلس الإدارة يرفض استقالة المدير الفنى للفريق والذى بادر بتقديم الاستقالة عقب مباراة فريقه مع دمنهور بسبب ابتعاد فريقه نسبيا عن المنافسة، وأشار أسامة عاطف إلى أن مشوار الدورى لايزال طويلا.

وفى طنطا، اتبع أيمن المزين المدير الفنى للفريق الطنطاوى تقليعة جديدة بالفريق من باب التفاؤل، حيث حرص على أن يأكل لاعبو طنطا (البليلة) مع شرب (عصير القصب) قبل كل مباراة، وهو الأمر الذى كان له أثر فى الفوز على كفر الشيخ، والذى دفع بالفريق إلى المركز الثانى بالتساوى مع المنصورة وبفارق نقطتين عن دمنهور.

وقرر الجهاز الفنى لفريق الترسانة بقيادة أحمد عبدالمنعم كشرى إيقاف مستحقات اللاعبين وخصم 5000 جنيه من كل لاعب بعد إهدار خمس نقاط فى مباراتين متتاليتين بالهزيمة الأسبوع الماضى أمام كوكاكولا وإهدار نقطتين بالتعادل الأخير أمام أبى صقل بدون أهداف.

وأكد أحمد رجب، المدرب العام للفريق، أن هناك حالة من عدم التوفيق لازمت الفريق على مدار مباراتى كوكاكولا وأبى صقل، بالإضافة إلى بعض التقصير من اللاعبين، مشيرا إلى أن لاعبى أبى صقل خاضوا اللقاء بروح قتالية عالية رغم ضياع أملهم فى البقاء.

وكانت مباراة أبى صقل مع الترسانة قد شهدت نجاح طبيب نادى الترسانة الدكتور محمد عبدالغفار فى إنقاذ حارس أبى صقل عبدالرحمن رخا بعد أن نزفت الدماء من فمه بغزارة على أثر اصطدامه بمهاجم فريق الترسانة.

وقال معتز البطاوى، مدير الكرة بسيراميكا، إن المنافسة فى المجموعة الثانية ستبقى حتي اللحظات الأخيرة،

وأكد هانى العقبى المدير الفنى لنادى دمنهور أن مباراة فريقه أمام غزل المحلة كانت صعبة نظرًا لموقف الفريقين فى الجدول، واستكمل بأنه ليس من السهل الحصول على نقطة من غزل المحلة بملعبهم لكن اللاعبين كانوا على قدر من المسؤولية وأدوا أداءً جيدًا. واختتم بأنه «رغم الصدارة إلا أن المنافسة لم تحسم بعد، فمازال متبقيا 8 مباريات، جميعها صعبة، ولن يكون حسم الثلاث نقاط فيها سهلًا على الإطلاق».

على الجانب الآخر، أكد حسام عزو، المشرف على الكرة بنادى غزل المحلة ونائب رئيس مجلس إدارة نادى غزل المحلة، إن مجلس الإدارة تمسك بوجود خالد عيد فى قيادة الفريق الفنية ومنحه كل الصلاحيات. وأضاف أن مجلس الإدارة اجتمع مع «عيد» عقب اتخاذه قرار الاستقالة ورفض المجلس بالإجماع الاستقالة. وأشار إلى أنه عندما تم التعاقد مع عيد منذ توليه القيادة كان الاتفاق إذا لم يوفق هذا الموسم فى الصعود بالفريق للممتاز، سيستكمل المشوار ويقود الفريق فى الموسم الجديد للحفاظ على الاستقرار وبناء فريق قوى قادر على المنافسة.

وأبدى طارق جمال، المدير الفنى لنادى أبى صقل، رضاه التام عن الأداء الذى قدمه لاعبوه خلال اللقاء الأخير مع الترسانة وانتهى بالتعادل. وأضاف أن الأندية ووكلاء اللاعبين بدأوا فى الاستفسار عن بعض اللاعبين بالفريق، نظرًا لمستواهم الجيد الذى ظهروا به، وأنه يتوقع المزيد خلال الفترة المقبلة.

ونفى سعد أبوصندوق، رئيس نادى الرجاء، وجود أى نية للإطاحة بالمدير الفنى للفريق طارق محجوب، بعد الخسارة الثقيلة أمام أبوقير للأسمدة بثلاثية نظيفة، وقال إن مجلس الإدارة يجدد الثقة فى المدير الفنى، وإن آمال الصعود إلى الدورى الممتاز لم تتلاش بعد.

كانت المباراة التى أدارها الحكم صبرى إبراهيم قد توقفت بسبب الهتافات العدائية من جمهور الرجاء، وكذلك لطرد أحد لاعبى أبوقير للأسمدة.

وشهدت مباراة فريق تحرير أسوان وديروط على ملعب التحرير مناوشات ومشادات بين الجماهير ولاعبى ديروط، وكذلك بين الجماهير والأمن، وفاز فيها ديروط فى النهاية بثلاثة أهداف مقابل هدفين. وقال فتح الله السيد، المشرف على الكرة بتحرير أسوان، إن الفريقين تسود بينهما روح المحبة والروح الرياضية، وما حدث لا يعكر صفو العلاقة بين الفريقين على الإطلاق.

وأعلن الدكتور أسامة البلم، المدير الفنى لنادى طهطا، رحيله عن تدريب الفريق عقب التعادل مع الفيوم. وقال البلم إنه تقدم باستقالته لمجلس الإدارة عقب اللقاء، مكتفيًا بالفترة التى قضاها داخل الفريق. وكشف البلم عن أسباب رحيله عن تدريب الفريق، موضحًا أنه رحل بسبب كل ما عاناه من ترصد من قبل بعض أعضاء مجلس الإدارة، إضافة لتفاوض الإدارة مع مدرب قبل لقاء الفيوم.

كان نادى طهطا قد أتم اتفاقه مع ضياء الزعيم لتولى قيادة الفريق خلال المرحلة الصعبة المقبلة.