شكرا لقرائتكم خبر عن «جروس» يعقد اجتماعًا مع «ساسي» على هامش مران الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اجتماعا مع التونسي فرجاني ساسي، لاعب وسط الفريق، وذلك على هامش المران الذي اقيم اليوم الجمعة، بملعب النادي.

وقام جروس بإعطاء ساسي بعض التعليمات الفنية، وكذلك طالبه ببعض المهام الخاصة لتنفيذها فيما هو قادم من المباريات، حسبما ذكر الموقع الرسمي للزمالك.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق إنبي في الدوري الممتاز مساء الأحد المقبل.