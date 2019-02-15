شكرا لقرائتكم خبر عن بتروجيت يفشل في الهروب من قاع جدول الدوري بالتعادل مع حرس الحدود والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتهى لقاء حرس الحدود وبتروجيت بالتعادل الإيجابي 2-2، في المباراة التي أقيمت على ملعب المكس بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 22 في بطولة الدوري الممتاز المصري.

المباراة شهدت احتساب 3 ركلات جزاء في المباراة أسفرت عن ثلاثة أهداف، من بينها ضربتان لبتروجيت وواحدة للحدود.

شكري نجيب نجيب تقدم لبتروجيت من ركلة جزاء في الدقيقة 31، وتعادل محمد الشبيني في الدقيقة 37 من ركلة جزاء.

وفي بداية الشوط الثاني اكتملت عودة حرس الحدود في الدقيقة 49 بهدف ثانٍ بعد جملة متفق عليها، عاشور الأدهم استعد لتنفيذ مخالفة من حدود منطقة الجزاء، وأعطى تمريرة أرضية مخادعة إلى محمد طارق أبوالعز الذي أرسل عرضية أودعها النيجيري إيدو موسيس في شباك بتروجيت.

ولم تمر أكثر من 3 دقائق حتى يدرك يتروجيت التعادل من ركلة جزاء جديدة نفذها شكري نجيب.

بتلك النتيجة فشل بتروجيت في مغادرة المركز الأخير بالدوري المصري برصيد 19 نقطة، بعد وادي دجلة 20 نقطة، وإنبي والنجوم 21 نقطة، بينما ارتفع رصيد حرس الحدود إلى 25 نقطة في المركز التاسع.