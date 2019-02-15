قائمة ميلان لمواجهة أتالانتا في الكالتشيو

قام المدير الفني لميلان، جينارو جاتوزو، بالاعلان عن قائمة فريقه لمباراة أتالانتا، المقررة غدًا السبت، ضمن الجولة الـ24 من الدوري الإيطالي.

وجاء المهاجم البولندي، كريستوف بيونتيك، على رأس قائمة الروسونيري، التي ضمت كلًا من:

"أنطونيو دوناروما - جيانلويجي دوناروما - بليزاري - أباتي - كالابريا - كونتي - لاكسالت - موساكيو - رودريجيز - رومانيولي - باكايوكو - بيرتولاتشي - بيليا - كيسي - ماوري - مونتوليفو - باكيتا - بوريني - تشالهانوجلو - كاستييخو - كوتروني - بيونتيك - سوسو".

يذكر أن ميلان يحتل المركز الرابع، في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، برصيد 39 نقطة، أمام أتالانتا الخامس بـ38 نقطة.