مانشستر يونايتد يخطف الشاب الفرنسي "الطفل المعجزة" إيميران

انتقل ناومي إيميران الفرنسي الصاعد ناشىء فريق أميان والملقب بالطفل المعجزةإلى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، ليحسم الجدل حول وجهته المقبلة، بعدما راقبته العديد من الأندية العملاقة.

واستعرض اللاعب صورته بصحبة قميص مانشستر يونايتد عليه رقم 7 عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" مؤكدًا انتقاله رسميًا إلى صفوف الفريق الإنجليزي.

وقال إيميران في تعليقه عبر الموقع ذاته: "سعيد وفخور بإعلاني عن التوقيع لناد عظيم وعائلة رائعة هي عائلة مانشستر يونايتد".

وتابع اللاعب الفرنسي الصاعد: "شكرًا جزيلًا لعائلتي، ولوكيلي بادو، لكن المحبين وللمدربين الذين ساهموا في تقدمي حتى تلك المرحلة.

وكان إيميران البالغ من العمر 16 عامًا مراقبًا من أندية يوفنتوس الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي إلى جانب مانشستر يونايتد، قبل أن يؤكد الصاعد الفرنسي انتقاله إلى النادي الإنجليزي