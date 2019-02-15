شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان الإبل يسجل اليوم أكبر حضور جماهيري والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الصياهد)

سجلت مدرجات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في الصياهد الجنوبية اليوم (الجمعة)، أكبر حضور جماهيري حتى الآن لمنافسات مزايين الإبل التي تقام منافساتها يومياً بدءاً من الثامنة والنصف صباحاً.

وشهدت منافسات «فردي - وضح» حضور أكثر من ألفي متفرج في مدرجات ميدان الملك عبدالعزيز، يرددون الأهازيج ويتفاعلون مع عروض الإبل في أرض الميدان، في الوقت الذي يشاهدون أيضا البث المباشر اليومي عبر الشاشات العملاقة الموجودة أمام كل مدرج.

وتتسع مدرجات ميدان الملك عبدالعزيز للإبل التي جرى تطويرها في نسخة هذا العام لـ 6 آلاف متفرج، بمعدل 3 آلاف متفرج لكل مدرج من المدرجين الموزعين على يمين منصة الملاك ويسارها.

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