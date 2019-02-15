شكرا لقرائتكم فيديو.. المقاولون خامس الدوري بعد الفوز على الطلائع بهدفين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجح المقاولون العرب في الفوز علي نظيره طلائع الجيش بهدفين نظيفين ، في المباراة التي جمعتهما على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الاخضر ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري العام.

أحرز هدفي المقاولون العرب ، أحمد على عبر ركلة الجزاء قبل نهاية الشوط الاول ومحمد طلعت في الدقيقة 68 .

وبهذه النتيجة يصعد المقاولون العرب الي المركز الخامس برصيد 31 نقطة ، بينما استمر طلائع الجيش في المركز الثامن برصيد 25 نقطة.

شهد الشوط الأول، عدد قليل من الهجمات على مرمي الفريقين حيث حاول لاعبي الفريقين في فرض سيطرتهم علي منطقة وسط الملعب ، ولكن دون اي ايجابية علي مرمي الفريقين ، وقبل نهاية الشوط الاول احتسب حكم المباراة ركلة جزاء للمقاولون نجح أحمد علي في استغلالها وتسجيل الهدف الأول لفريقه، ليرفع رصيده إلى الهدف العاشر هذا الموسم ويحتل وصافة هدافى الدوري بالتساوى مع حسام باولو، خلف محمود علاء صاحب الصدارة بـ12 هدفا.

وفي الشوط الثاني ، حاول طلائع الجيش ادراك هدف التعادل من خلال الضغط علي دفاعات المقاولون العرب ولكن نجح محمود ابو السعود حارس ذئاب الجبل في التصدي للهجمات الخطيرة ، وفي هجمة مرتدة نجح محمد طلعت لاعب المقاولون في احراز الهدف الثاني في الدقيقة 68 ، لتستمر المباراة بنفس النتيجة .

وجاء تشكيل طلائع الجيش ، كالتالي في حراسة المرمي : محمد بسام ، خط الدفاع : عاصم صلاح - احمد سامي - علي الفيل - ابو المجد بوشا، خط الوسط : أحمد سمير - فرانك ستيفن – كابوريا، خط الهجوم : كريم طارق - مصطفي محمد – عموري.

فيما جاء تشكيل المقاولون كالتالي.. محمود أبو السعود في حراسة المرمى وأمير عابد ومحمد سمير وفادي نجاح وحسن الشامي ومحمد سوسته ومحمد مجلي وأحمد الشيمي ولويس إدوارد ومحمد طلعت وأحمد على كامل.