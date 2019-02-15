شكرا لقرائتكم أخبار محمد صلاح اليوم الجمعة 15 / 2 / 2019 الفرعون يستعد لتخطى أسطورة ليفربول فى دورى الأبطال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستعد النجم المصرى محمد صلاح لخوض مواجهة ليفربول الهامة أمام بايرن ميونخ الألمانى يوم الثلاثاء المقبل فى ذهاب دور الـ 16 من دورى أبطال أوروبا.

محمد صلاح يسعى لتخطى أسطورة ليفربول فى دورى الأبطال



سيكون الفرعون المصرى محمد صلاح على موعد مع تحقيق رقم مميز مع ليفربول، فى حال أن سجل هدفا فى لقاء بايرن ميونخ المرتقب يوم الثلاثاء المقبل على ملعب "آنفيلد" فى ذهاب دور الـ 16 من دورى أبطال أوروبا.

محمد صلاح فى حالة التسجيل سيحرز هدفه الـ 15 مع الريدز فى تاريخ دورى الأبطال، وهو ما سيؤهلة إلى أن يتخطى عدد أهداف نجم ليفربول السابق إيان راش الذى سجل 14 هدفا فى المسابقة مع الريدز، حيث يتساوى الثنائى حاليا فى المركز الثانى لأفضل هدافى الفريق الإنجليزى فى البطولة.

وسيحتل محمد صلاح المركز الثانى فى تاريخ أفضل هدافى ليفربول، حيث يحتل الصدارة النجم السابق ستيفن جيرارد والذى احرز 30 هدفا.

جدير بالذكر أيضا أن البرازيلى روبرتو فيرمينو احرز 13 هدفا فى البطولة مع ليفربول مقابل 11 هدفا للسنغالى ساديو مانى.

وكان آخر هدف سجله صلاح فى المسابقة أمام نابولى الإيطالى فى ختام دور المجموعات.



محمد صلاح أمام نابولى

محمد صلاح ينشر صوره فى معسكر ليفربول بإسبانيا



نشر النجم المصرى محمد صلاح على حسابه الرسمى على موقع التواصل الإجتماعى "تويتر" صور له من مران ليفربول الأخير فى معسكر الفريق بمدينة مارابيا الإسبانية، والذى انتهى اليوم.

ويستعد الريدز لخوض مواجهة بايرن ميونخ يوم الثلاثاء المقبل فى ذهاب دور الـ 16 من دورى الأبطال.