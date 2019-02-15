شكرا لقرائتكم أخبار كريستيانو رونالدو اليوم الجمعة 15 / 2 / 2019 الدون يقود يوفنتوس ضد فروسينوني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يسعى النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو لزيادة رصيده من الأهداف فى الدورى الإيطالى، عندما يواجه يوفنتوس منافسه فروسينونى اليوم، حيث يحتل الدون صدارة الهدافين برصيد 18 هدفا.

كريستيانو رونالدو يتصدر تشكيل يوفنتوس لمواجهة فروسينوني

كشف ماسيمو اليجرى المدير الفنى ليوفنتوس عن تشكيل البيانكونيرى لمواجهة ضيفه فروسينونى، والتى تنطلق فى التاسعة والنصف من مساء اليوم الجمعة، على ملعب "يوفنتوس آرينا" فى افتتاح الجولة الـ 24 من الدورى الإيطالى "الكالتشيو".

ويقود هجوم اليوفى فى لقاء اليوم النجم كريستيانو رونالدو، بالإضافة إلى الكرواتى ماريو ماندزوكيتش، والأرجنتنيى باولو ديبالا، والذى عاد بعد غياب عن التشكيلة الأساسية.

ويتصدر يوفنتوس جدول التريب برصيد 63 نقطة، بينما فروسينونى فى المركز الـ 19 وقبل الأخير برصيد 16 نقطة.

وجاء تشكيل يوفنتوس كاملا للقاء كالتالى:

حراسة المرمى: تشيزنى

خط الدفاع: دى تشيليو - كيلينى - بونوتشى - كانسيلو

خط الوسط: بنتانكور - ايمرى كان - خضيرة

خط الهجوم: ديبالا - رونالدو - ماندزوكيتش