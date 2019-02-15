شكرا لقرائتكم العين يسقط بثلاثية أمام الظفرة في الدوري الإماراتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - سقط فريق العين في فخ الخسارة أمام مضيفه الظفرة صفر - 3 خلال المباراة التي جمعتهما يوم الجمعة في الجولة الخامسة عشرة من منافسات الدوري الإماراتي، والتي شهدت أيضا فوز الوحدة على دبا الفجيرة 3 - 1.

وسجل أهداف الظفرة خالد باوزير ورومولا دوس سانتوس وعبد الرحمن يوسف في الدقائق الثانية و85 والأخيرة من المباراة.

ورفع الظفرة رصيده إلى 17 نقطة في المركز التاسع وتوقف رصيد العين عند 32 نقطة في المركز الثاني.

وفي المباراة الثانية، فاز الوحدة على ضيفه دبا الفجيرة 3 1. وسجل أهداف الوحدة خليل الحمادي وسيبستيان تيغالي وليوناردو دا سيلفا في الدقائق 14 و57 والرابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة، فيما سجل هدف دبا الفجيرة ياسين البخيت في الدقيقة 51.

ورفع الوحدة رصيده إلى 24 نقطة في المركز السادس بفارق الأهداف خلف بني ياس، وتوقف رصيد دبا الفجيرة عند أربع نقاط في المركز الرابع عشر الأخير.