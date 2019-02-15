شكرا لقرائتكم فوساتي: شخصية الأهلي عادت والوصل يمتلك عناصر مميزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد خورخي فوساتي، المدير الفني لفريق الأهلي، أن الوصل الإماراتي يعد من الأندية القوية التي قدمت مستويات مميزة في كأس زايد للأندية الأبطال، لاسيما أنه يمتلك عناصر مميزة في كافة الخطوط.

ويحل أهلي جدة ضيفا على الوصل الإماراتي، يوم السبت، ضمن منافسات ربع نهائي كأس زايد للأندية الأبطال.

وقال المدرب الأوروغوياني خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد يوم الجمعة قبل المباراة: تابعت الوصل خلال الفترة الماضية، وقمت بدراسة نقاط القوة والضعف، ونلعب الآن في مسابقة أخرى بشخصية مختلفة، وتعتمد على مواجهتي الذهاب والإياب، ونتمنى أن نحقق نتيجة إيجابية في المباراة قبل مواجهة الحسم الأسبوع المقبل في جدة.

وأضاف: لابد أن يكون لدينا توازن دفاعي وهجومي، وتنظيم كبير في كافة مراكز اللعب خلال كافة أوقات المباراة.

وحول مدى رضاه عن اللاعبين بعد توليه زمام المسؤولية الفنية في الفترة السابقة، أوضح: كنت سعيدا بأداء اللاعبين خلال المواجهة الماضية في الدوري، ورغم خسارة نقاط المباراة إلا أن شخصية الفريق عادت في الملعب، وكذلك الجدية والروح العالية.

وزاد: قمنا بعمل كبير في كافة النواحي رغم قصر الفترة التي توليت فيها تدريب الفريق، ونملك لاعبين لديهم إمكانات كبيرة.

وبدوره، أكد المهاجم السوري عمر السومة أن اللاعبين تأقلموا سريعا على خطة اللعب الجديدة مع المدرب، وأردف: نركز على بطولة كأس زايد للأندية العربية، وكذلك دوري أبطال آسيا، ونلعب أمام فريق قوي تمكن من إقصاء اتحاد جدة والأهلي المصري.

وتمنى السومة أن يضع بصمته في المباراة وينجح في التسجيل، لاسيما أنه أحرز هدفين في مرمى المحرق البحريني ذهابا وإيابا ضمن منافسات البطولة.