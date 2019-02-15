شكرا لقرائتكم صراع بين يوفنتوس وبرشلونة على موهبة أياكس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أكدت تقارير إعلامية في إيطاليا أن نادي يوفنتوس الإيطالي ينافس نظيره الإسباني برشلونة على الفوز بخدمات اللاعب الهولندي الصاعد ماتايس دي ليخت، مدافع نادي أياكس أمستردام.
وكشفت صحيفة "توتوسبورت" الإيطالية يوم الجمعة أن فابيو باراتيشي المدير الرياضي ليوفنتوس صاحب الفضل الأول في انتقال البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى صفوف السيدة العجوز، سافر إلى هولندا خلال اليومين للتفاوض بشأن ضم دي ليخت.
وذكرت الصحيفة الإيطالية أن باراتيشي حضر يوم الأربعاء مباراة أياكس أمستردام الهولندي أمام ريال مدريد الإسباني في ذهاب دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال أوروبا، وهي المباراة التي تألق فيها دي ليخت بشكل كبير.
وأوضحت الصحيفة أن المدير الرياضي ليوفنتوس اجتمع بعد اللقاء مع أعضاء من مجلس إدارة أياكس للتفاوض بشأن ضم المدافع الهولندي الواعد"19 عاما".
يشار إلى أن دي ليخت قام بزيارة إلى مقر نادي يوفنتوس في الصيف الماضي، حيث يعد هذا النادي هو أحد الوجهات التي يفضلها اللاعب بعد الرحيل عن الدوري الهولندي، بجانب برشلونة الذي انتقل إليه مؤخرا زميله في أياكس، فرينكي دي يونغ.
كانت هذه تفاصيل خبر صراع بين يوفنتوس وبرشلونة على موهبة أياكس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.