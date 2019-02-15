ميدفيديف يخرج تسونغا من ربع نهائي دورة روتردام

اسماء السيد - خرج الفرنسي جو ويلفريد تسونغا من الدور ربع النهائي لدورة روتردام الهولندية الدولية بخسارته أمام الروسي دانييل ميدفيديف المصنف خامسا 4-6 و2-6 الجمعة.

واحتاج ميدفيديف إلى ساعة و33 دقيقة لتحقيق فوزه الثاني على تسونغا، المصنف 140 عالميا، في 3 مباريات جمعت بينهما حتى الآن، والثاني هذا الموسم بعدما كان تغلب عليه في نصف نهائي دورة بريزبين الأسترالية مطلع العام لحالي.

وأوقف ميدفيديف مشوار تسونغا نحو لقبه الثاني تواليا بعد الأول في دورة مونبلييه الأحد عندما أحرز أول لقب منذ عامين، والثاني في روتردام بعد الأول عام 2017.

وكان ميدفيديف بلغ ربع النهائي في أول مشاركة له في روتردام العام الماضي، علما بأنه توج بأربعة ألقاب خلال مسيرته آخرها في دورة صوفيا البلغارية الأحد. ورفع ميدفيديف رصيده من الانتصارات هذا الموسم الى 14 مقابل هزيمتين فقط.

ويلتقي ميدفيديف المصنف 16 عالميا في الدور نصف النهائي الفرنسي الآخر غايل مونفيس الـ33 عالميا والذي تغلب بسهولة على البوسني دامير دزومهور 6-1 و6-2 في ساعة و10 دقائق.

وهو الفوز الثاني لمونفيس على دزومهور في مباراتين جمعت بينهما حتى الآن بعد الأولى في الدور الأول لبطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، مطلع العام الحالي.

ويلعب لاحقا الياباني كي نيشيكوري الأول مع المجري مارتون فوتشسوفيتشس، والكندي دينيس شابالوف العاشر مع السويسري ستانيسلاس فافرينكا المشارك ببطاقة دعوة.