كرة يد.. الزمالك يفوز على سموحة ويواصل صدارة الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد علام:

فاز الزمالك على نظيره سموحة بنتيجة 30-22، ضمن إطار مباريات الجولة الثالثة من دوري المحترفين لكرة اليد، في المباراة التي أقيمت بينهما على صالة عبد الرحمن فوزي.

وبالرغم من إنتهاء الشوط الأول بالتعادل بين الفريقين 14-14، لكن لاعبو الزمالك نجحوا في التفوق خلال الشوط الثاني الذي حسموه لصالحهم بنتيجة 16-8، لتنتهي المباراة بفوز أصحاب الأرض بنتيجة 30-22.

وبهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده إلى النقطة الـ13، ليواصل صدارة الدوري، بينما أصبح رصيد سموحة 7 نقاط.

وتنص لوائح المسابقة على منح الفائز ثلاث نقاط بينما يحصل الخاسر على نقطة واحدة، والتعادل بنقطتين.

وتقام منافسات بطولة دوري المحترفين لكرة اليد من مرحلتين، وهذ هي المرحلة الأخيرة من الموسم التي تقام من دورين بنظام الذهاب والإياب، ويحصل الفريق صاحب أكبر عدد من النقاط على لقب البطولة.

ويشارك في هذه المرحلة ثماني فرق وهم الأهلي والزمالك وطلائع الجيش وهليوبوليس وسبورتنج وسموحة والأوليمبي والجزيرة.

ودخلت جميع الفرق الثمانية بنقاط اعتبارية، وكان نصيب الأهلي والزمالك 4 نقاط لكلا منهما، وهليوبوليس وسموحة 3 نقاط، وسبورتنج وطلائع الجيش نقطتين، بينما دخل الأوليمبي والجزيرة نقطة واحدة لكل منهما.

وجدير بالذكر أن الأهلي هو حامل لقب دوري المحترفين لكرة اليد.