كرة يد.. الأهلي يفوز على هليوبوليس ويواصل مطاردة الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد علام:

فاز الأهلي على هليوبوليس في إطار مباريات الجولة الثالثة لدوري المحترفين لكرة اليد بنتيجة 31-24، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، ليواصل مطاردة الزمالك المتصدر ومنافسته على اللقب المحلي.

وانتهى الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بنتيجة 14-7، وشهد الشوط الثاني منافسة قوية بين الفريقين وكان التعادل هو لغة هذا الشوط بنتيجة 17-17، لكن ذلك لم يؤثر على فوز الأهلي بالمباراة بفضل تفوقه في الشوط الأول.

وبهذه النتيجة إرتفع رصيد الأهلي إلى النقطة الـ12 في المركز الثاني خلف الزمالك متصدر الترتيب برصيد 13 نقطة، بينما أصبح رصيد هليوبوليس 10 نقاط في المركز الثالث بالترتيب.

وتنص لوائح المسابقة على منح الفائز ثلاث نقاط بينما يحصل الخاسر على نقطة واحدة، والتعادل بنقطتين.

وتقام منافسات بطولة دوري المحترفين لكرة اليد من مرحلتين، وهذ هي المرحلة الأخيرة من الموسم التي تقام من دورين بنظام الذهاب والإياب، ويحصل الفريق صاحب أكبر عدد من النقاط على لقب البطولة.

ويشارك في هذه المرحلة ثماني فرق وهم الأهلي والزمالك وطلائع الجيش وهليوبوليس وسبورتنج وسموحة والأوليمبي والجزيرة.

ودخلت جميع الفرق الثمانية بنقاط اعتبارية، وكان نصيب الأهلي والزمالك 4 نقاط لكلا منهما، وهليوبوليس وسموحة 3 نقاط، وسبورتنج وطلائع الجيش نقطتين، بينما دخل الأوليمبي والجزيرة نقطة واحدة لكل منهما.

وجدير بالذكر أن الأهلي هو حامل لقب دوري المحترفين لكرة اليد.