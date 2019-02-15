تقرير.. التجديد في الأهلي.. أجايي الأقرب و10 ملفات في الانتظار

محمد اسماعيل - القاهرة - بعد انتهاء سوق الانتقالات الشتوية، بدأ مسؤولو الكرة بالأهلي في حسم ملف التجديد لعديد من اللاعبين في ظل اقتراب انتهاء عقودهم مع القلعة الحمراء.

البداية كانت من خلال التجديد للدولي التونسي علي معلول وكريم وليد "نيدفيد" بجانب عمرو السولية في ظل انتهاء عقودهم في صيف 2020.

الملف الرابع الذي اقترب مسئولو الأهلي من حسمه وهو النيجيري جونيور أجايي والذي سينتهي عقده في صيف 2020 أيضًا إلا أن مصادر مقربة من اللاعب أكدت أن صاحب الـ23 عامًا يرغب في البقاء.

لكن ملف التجديد داخل الفريق الأحمر مستمر حيث أصبح أمام مسئوليه 10 لاعبين لم يتحدد موقفهم حتى الآن حيث سينتهي عقودهم في صيف 2020.

- إكرامي:

صاحب الـ35 عامًا لم يحسم موقفه حتى الآن من التجديد حيث من المقرر أن ينتهي عقده مع القلعة الحمراء في صيف 2020.

إكرامي والذي جدد عقده موسمين مع الأهلي في صيف 2018 سينتهي عقد العام المقبل وسَتَكون إدارة محمود الخطيب مُطَالبة بحسم هذا الملف لاسيما وأن إكرامي يُعد من عناصر الخبرة في صفوف القلعة الحمراء.

ثلاثي الدفاع:

لم يحسم الأهلي ملف التجديد للثلاثي الدفاعي أحمد فتحي ومحمد نجيب ورامي ربيعة في ظل غياب الثلاثي الفترة الماضية عن المشاركة بسبب الإصابات.

فتحي صاحب الـ34 عامًا والذي جدد عقده في الصيف الماضي، مطالبة إدارة القلعة الحمراء في البحث عن موقفه في ظل معاناة الفريق بهذا المركز خاصة بتواجد محمد هاني وحيدًا نظرًا لإصابات باسم علي المستمرة، الأمر الذي جعل لاسارتي يعتمد على كريم نيدفيد في بعض الأوقات للمشاركة في مركز الظهير الأيمن.

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في المقابل، قد يكون محمد نجيب صاحب الـ36 عامًا قريبًا من الخروج أيضًا نظرًا لقلة مشاركاته مع الأحمر بجانب كثرة إصاباته حيث لم يشارك هذا الموسم سوى في مباراتين فقط.

الاسم الثالث وهو رامي ربيعة صاحب الـ25 عامًا قد ينتظر مسئولي الأهلي بعض الوقت من أجل تحديد موقف المدافع الذي عانى من سلسلة إصابات تعرض لها في الموسم الماضي.

ربيعة تم قيده مؤخرًا في القائمة الإفريقية حيث شارك لدقائق في مباراة سيمبا التنزاني في مؤشر حول اعتماد لاسارتي على خدمات المدافع الشاب.

- خماسي في الوسط

خمسة لاعبين في وسط الملعب لم يحسم ملف التجديد لهم البداية من قائد الفريق التاريخي حسام عاشور وأحمد الشيخ ووليد سليمان وصالح جمعة وأحمد حمودي.

عاشور والذي يمتد عقده لصيف 2020، قد يعمد مسئولي الأهلي إلى تجديد عقده لمدة موسمين مثل ما حدث مع أحمد فتحي في الصيف الماضي خاصة أن قائد الأهلي تخطى لعامه الـ32.

وضع عاشور قد يسير أيضًا مع وليد سليمان نظرًا لوصوله للعام الـ 34 حيث من المقرر أن ينتهي عقده في الصيف بعد المقبل.

في المقابل، أمام الثلاثي صالح جمعة وأحمد الشيخ وأحمد حمودي فرصة البقاء في صفوف الأهلي لفترة أطول نظرًا لأعمارهم.

صالح والذي خاض فترة احترافية قصيرة مع الفيصلي السعودي عاد لصفوف الأهلي في يناير الماضي ليتم قيده إلا أنه لم يشارك في أي مباراة رسمية مع الأحمر حتى الآن.

أما أحمد الشيخ وحمودي لم يتحدد موقفهما من التجديد حيث يعاني الثنائي من تذبذب المشاركة خلال الفترة الأخيرة.