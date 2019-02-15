فيديو.. الاتحاد السكندري يتدرب تحت الأمطار والثلج استعدادًا للقاء الهلال

تدريبات الاتحاد السكندري تحت الأمطار الرياض: أميرة فتحي فوجئ لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندري بتساقط أمطار ثلجية شديدة أثناء مرانهم بستاد جامعة الملك سعود والذى يخوض الأخضر مواجهته عليه أمام فريق الهلال السعودى غدًا فى سعود والذى يخوض الأخضر مواجهته عليه أمام فريق الهلال السعودى غدًا فىإطار مباراة ذهاب دور الـ 8 من بطولة زايد العربية. واستكمل اللاعبون مرانهم رغم الأمطار الكثيفة والثلجية تحسبًا لمرور المباراة بنفس ظروف الأحوال الجوية غير المتوقعة.

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