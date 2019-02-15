مشاهدة مباراة يوفنتوس وفروسينوني اليوم بث مباشر في الدوري الإيطالي

كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس القاهرة - بوابة الوفد تقدم بوابة الوفد خدمة مشاهدة مباراة يوفنتوس وفروسينوني والتي ستقام في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً على ملعب أليانز ستاديوم (تورينو) في إطار منافسات الجولة 24 من بطولة إطار منافسات الجولة 24 من بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم "الكاليتشو". ستنقل مباراة يوفنتوس وفروسينوني عبر قناة بث مباشر مباراة يوفنتوس وفروسينوني .. beIN SPORTS HD 4 بصوت المعلق الرياضي سوار الذهب كما يمكنكم مشاهدة مباراة يوفنتوس اليوم من خلال الشاشة التالية بجودة عالية و بدون تقطيع :

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