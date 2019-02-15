مشاهدة مباراة يوفنتوس وفروسينوني اليوم بث مباشر في الدوري الإيطالي

كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوسالقاهرة - بوابة الوفد
تقدم بوابة الوفد خدمة مشاهدة مباراة يوفنتوس وفروسينوني والتي ستقام في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً على ملعب أليانز ستاديوم (تورينو) فيإطار منافسات الجولة 24 من بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم "الكاليتشو".
ستنقل مباراة يوفنتوس وفروسينوني عبر قناة
بث مباشر مباراة يوفنتوس وفروسينوني ..
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