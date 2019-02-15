المقاولون يتقدم على طلائع الجيش بهدف في الشوط الأول

أحمد علي لاعب المقاولون العرب القاهرة - بوابة الوفد تقدم فريق المقاولون العرب على طلائع الجيش بهدف نظيف في الشوط الأول من اللقاء المقام حاليا بستاد المقاولون ضمن منافسات الجولة 22 من بطولة الدوري بستاد المقاولون ضمن منافسات الجولة 22 من بطولة الدوريالمصري الممتاز. سجل الهدف أحمد علي في الدقيقة الأخيرة من الشوط من ضربة جزاء وسيطر المقاولون على أغلب فترات الشوط وكان الأكثر خطورة.

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