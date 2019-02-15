تقدم فريق المقاولون العرب على طلائع الجيش بهدف نظيف في الشوط الأول من اللقاء المقام حاليابستاد المقاولون ضمن منافسات الجولة 22 من بطولة الدوري
سجل الهدف أحمد علي في الدقيقة الأخيرة من الشوط من ضربة جزاء وسيطر المقاولون على أغلب فترات الشوط وكان الأكثر خطورة.
كانت هذه تفاصيل خبر المقاولون يتقدم على طلائع الجيش بهدف في الشوط الأول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.