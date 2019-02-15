منتخب مصر يطلب تطوير أرضية ملعب "ستيفان كيشي" قبل ودية نيجيريا

مباراة مصر ونيجيريا كتب - كريم عبد المحسن: طلب إيهاب لهيطة مدير منتخب مصر، من مسئولي الاتحاد النيجيري لكرة القدم، إصلاح أرضية ملعب ستيفان كيشي، الذي يستضيف ودية الفراعنة والنسور الخضراء يوم 26 مارس الجاري. والنسور الخضراء يوم 26 مارس الجاري. قال لهيطة لـ "الوفد"، إن أرضية الملعب حالتها سيئة، موضحًا أنه طلب إصلاحها وتطويرها قبل ودية منتخب مصر ونيجيريا. ولفت إلى أن الجانب النيجيري أبدى استعداده لإصلاح أرضية الملعب وتوفير كل متطلبات منتخب مصر لإنجاح المباراة الودية بين المنتخبين.

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