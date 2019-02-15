نيمار: وعدت بوفون بتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا

أكد نيمار دي سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، أنه يرغب في تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا مع فريقه الفرنسي، وأنه قد وعد حارس الفريق المخضرم جيجي بوفون بحصد تلك البطولة من أجله والقيام بأي شيء.
وقال نيمار" أنا من محبي بوفون، شرف لي اللعب معه، لقد وعدته بفعل أي شيء من أجل مساعدته للفوز بدوريأبطال أوروبا، عندما أصبت، أرسل لي رسالة تقول: عُد بسرعة أنا أحتاجك".
وأضاف " أنا متلهف من أجل العودة بشكل كبير، القيام بأكثر شيء أحبه في العالم، وهو لعب كرة القدم، قمنا بتسريع البرنامج العلاجي لتسريع عودتي إلى الملاعب، ونحن سعداء جدًا بالنتائج التي وصلنا لها،
وتابع نجم الفريق الباريسي "يعتقد الناس أن اللعب في الدوري الفرنسي سهل، لكن القوة الجسدية عالية جدًّا هنا لدى الخصوم، عندما يكون هناك خطين مكون من أربع لاعبين مع اثنين بطول مترين، فلن يكون من السهل إيجاد مساحات للمرور من بينهم".
وفاز باريس سان جيرمان بهدفين نظيفين على مانشستر يونايتد، على ملعب "أولد ترافورد" ضمن ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.
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