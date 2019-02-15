فيديو.. رئيس الاتحاد يطمئن على تجهيزات ملعب لقاء الهلال السعودي

محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد (أرشيفية) الرياض- أميرة فتحى: قام محمد مصيلحي رئيس نادى الاتحاد السكندرى ورئيس البعثة الرسمية للفريق بالرياض منذ قليل بزيارة تفقدية لستاد جامعة الملك سعود رافقه خلالها إسماعيل محمد عضو المجلس الذى حضر إلى العاصمة خلالها إسماعيل محمد عضو المجلس الذى حضر إلى العاصمة السعودية صباح اليوم. جاء ذلك للاطمئنان على التجهيزات النهائية للملعب وأماكن جلوس البعثة وجماهير الاتحاد لمتابعة المباراة. كما قام أحد كبار المسئولين عن تنظيم المباراة بمرافقة مصيلحى فى جولته وذلك لتوضيح أى استفسارات لدى مسئولى زعيم الثغر.

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