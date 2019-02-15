اونلاين | يلا شوت | مشاهدة مباراة يوفنتوس وفروسينوني بث مباشر اليوم الجمعة 15 / 2 / 2019 “التشكيل” الدوري الإيطالي| كورة اون لاين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يلا شوت | مشاهدة مباراة يوفنتوس وفروسينوني بث مباشر اليوم الجمعة 15 / 2 / 2019 “التشكيل” الدوري الإيطالي| كورة اون لاين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي فريقي يوفنتوس وفروسينوني ضمن بطولة الدوري الإيطالي 2019، في الأسبوع الرابع والعشرون ، يدخل فريق يوفنتوس وهو متصدر جدول ترتيب جدول الدوري الإيطالي ، برصيد 63 نقطة وهو يوسع الفارق بفوزه في لقاء اليوم لأكثر من عشر نقاط بينه وبين نابولي الوصيف بالدوري ، وفي الجانب الأخر يدخل فروسينوني في أخر الجدول برصيد 16 نقطة.

تنطلق المواجهة بين فريقي يوفنتوس وفروسينوني في تمام الساعة 22:30 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 21:30 بتوقيت القاهرة.

نحن في الخليج 365، سوف ننشر لكم متابعة خاصة للغاية، رابط مشاهدة مباراة يوفنتوس وفروسينوني مباشر في لقاء اليوم الجمعة 15 / فبراير / 2019، وسوف نغطي كافة الأخبار المتعلقة بهذا اللقاء، كما سننشر أهم اخبار الفريقين ، وأيضا التشكيلة الخاصة بكلا الفريقين.

مشاهدة مباراة يوفنتوس وفروسينوني مباشر

ويمكنك مشاهدة اللقاء القوي بين فريقي يوفنتوس وفروسينوني مباشر، علي موقعكم الرياضي المفضل الخليج 365 الرياضي، وسيتم تحديث الفيديو في حالة التوقف، وأذا وجهتك مشكلة لا تتردد في كتابة تعليق أسفل المقال وسيتم الرد فوراً.

نتعرف معكم علي التشكيل المتوقع لفريق السيدة العجوز اليوم بقيادة النجم رونالدو.

حارس مرمى : وجيتش تشيزني

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خط دفاعي : ليوناردو بونوتشي – دانييلي روجاني – جواو كانسيلو و سبيناتزولا

سط الملعب : سامي خضيرة – بليز ماتويدي – ميرالم بيانيتش

الهجوم : باولو ديبالا – ماريو ماندزوكيتش و كريستيانو رونالدو .

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