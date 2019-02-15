اونلاين | بث مباشر مباراة الاتحاد السكندري ضد الهلال بث مباشر (لحظة بلحظة)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بث مباشر مباراة الاتحاد السكندري ضد الهلال بث مباشر (لحظة بلحظة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بث مباشر مباراة الاتحاد السكندري ضد الهلال بث مباشر (لحظة بلحظة)

البث المباشر لـ مباراة الهلال والاتحاد السكندري المرتقبة في ربع نهائي البطولة العربية، والمقرر اقامتها يوم السبت 16-2-2019، مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد السكندري بث مباشر عبر القناة الناقلة ابو ظبي سبورت، وقد تقرر ان تقام المباراة على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض.

مباراة الهلال والاتحاد السكندري

يدخل الهلال المباراة وهو متصدرا للدوري السعودي وذلك بعدما فاز على القادسية في إطار منافسات الجولة 20 بنتيجة 4/1، حيث أن الزعيم متصدرا لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان برصيد 49 نقطة وبفارق ست نقاط فقط عن النصر الذي يحتل المركز الثاني، وحتى الآن فقد فاز الهلال في 15 مباراة، وتعادل في أربع وتلقى هزيمة واحدة.

بث مباشر مباراة الاتحاد السكندري ضد الهلال بث مباشر (لحظة بلحظة)

يقود الجهاز الفني للفريق الكروي الأول لكرة القدم بنادي الهلال الكرواتي زوران ماميتش، أما نادي الاتحاد السكندري فيقوده مدرب مصري وهو حلمي طولان المدرب السابق للعديد من أندية الدوري المصري أبرزها الزمالك.

Advertisements

بث مباشر مباراة الاتحاد السكندري ضد الهلال بث مباشر (لحظة بلحظة)

أما الاتحاد السكندري فيقدم أداء جيد في الدوري المصري هذا الموسم، فبعد مرور 22 جولة استطاع زعيم الثغر أن يحتل المركز الثاني عشربرصيد 24 نقطة، وحتى الآن فقد فاز في 5 مباريات وتعادل في تسع وخسر في 8 مباريات.

فاز الهلال في كل مبارياته سواء داخل أو خارج الأرض وكانت أكبر نتيجة فاز بها على حساب نادي النفط العراقي بنتيجة 4-0، أما نادي الاتحاد السكندري ففاز في 3 مباريات وتعادل في مثلها وخسر في لقاء وحيد كان أمام نادي الزمالك، وكان أكبر فوز لنادي الاتحاد على حساب نادي أساس تيليكوم من جيبوتي بنتيجة 8-0.