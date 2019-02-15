اونلاين | بث مباشر (الشوط الأول) مشاهدة مباراة يوفنتوس وفروسينوني بث مباشر - YouTube - يلا شوت - كورة لايف - كورة ستار

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بث مباشر (الشوط الأول) مشاهدة مباراة يوفنتوس وفروسينوني بث مباشر - YouTube - يلا شوت - كورة لايف - كورة ستار

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بث مباشر (الشوط الأول) مشاهدة مباراة يوفنتوس وفروسينوني بث مباشر - YouTube - يلا شوت - كورة لايف - كورة ستار



رابط بث مباشر مباراة يوفنتوس وفروسينوني

سنقدم لك رابط البث المباشر اليوم قبل انطلاق المباراة على الهواء مباشرة فتابعونا للحصول على الرابط للمتابعة بدون تقطيع.

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بث مباشر (الشوط الأول) مشاهدة مباراة يوفنتوس وفروسينوني بث مباشر - YouTube - يلا شوت - كورة لايف - كورة ستار



قائمة يوفنتوس اليوم

كشف المدير الفني ليوفنتوس،ماسيميليانو أليجري، قائمة فريقه لمباراة فروسينوني، والمقرر لها اليوم الجمعة،على ملعب أليانز ستاديوم، وجاءات كالتالى

تشيزني، بيرين، بنسوليو، دي تشيليو، جورجيو كيليني، كاسيريس، بارزالي، ليوناردو بونوتشي، جواو كانسيلو، روجاني، سبينازولا، بيانيتش، خضيرة، ماتويدي، إيمري كان، بنتانكور، كريستيانو رونالدو، باولو ديبالا، ماندزوكيتش، مويس كين، بيرنارديسكي.

بث مباشر (الشوط الأول) مشاهدة مباراة يوفنتوس وفروسينوني بث مباشر - YouTube - يلا شوت - كورة لايف - كورة ستار

