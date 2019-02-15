اونلاين | (الدوري السعودي) بث مباشر مشاهدة مباراة الاتحاد والرائد في الدوري السعودي - كورة اون لاين HD

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر (الدوري السعودي) بث مباشر مشاهدة مباراة الاتحاد والرائد في الدوري السعودي - كورة اون لاين HD والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم بوابة الخليج 365 خدمة بث مباشر مشاهدة مباراة الاتحاد والرائد والتي ستجمع بينهما في الساعة 7.20 مساء بتوقيت مصر 8.20 بتوقيت السعودية على ملعب استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في إطار مواجهة الجولة 20

من الدوري السعودي للمحترفين.

ومن المقرر أن تنقل مباراة الاتحاد ضد الرائد عبر قناتي KSA SPORT +1 و Dawri Plus 1 HD كما سيتم نقل اللقاء بجودة

عالية وبدون تقطيع من خلال شاشتنا المرفقة:

بث مباشر مباراة الاتحاد والرائد ..

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تشكيل الاتحاد أمام الرائد:

حراسة المرمى: فواز القرني

خط الدفاع: سعود عبدالحميد ، احمد عسيري ، زياد المولد ، منصور الحربي

خط الوسط: سانوجو ، كريم الاحمدي ، فيلانويفا

خط الهجوم: فهد المولد ، رودريجيز ، بيرجوفيتش