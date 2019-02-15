رياضة | قرار هام من مدرب ريال مدريد قبل مباراتي برشلونة وأياكس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قرار هام من مدرب ريال مدريد قبل مباراتي برشلونة وأياكس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتخذ سانتياجو سولاري، قرارًا هامًا بشأن نجوم فريقه خلال الجولتين القادمتين من بطولة الدوري الإسباني "الليجا".

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، اليوم الجمعة، إن سولاري يفكر في إراحة بعض لاعبيه خلال المباراتين القادمتين بالدوري الاسباني، حيث لم يجر سوى تغييرات طفيفة على تشكيلة فريقه الأساسية خلال المباريات الثلاث الأخيرة أمام برشلونة بكأس اسبانيا، وأتليتكو بالدوري الاسباني وأخيرًا أمام أياكس بدوري أبطال أوروبا.

وأشارت الصحيفة الاسبانية أن "سولاري" قرر إراحة نجوم الفريق في مباراتيه القادمتين ضد جيرونا وليفانتي في الدوري الاسباني، نظرًا للضغط البدني الهائل الذي يتعرضون له بسبب كثرة المباريات.

ويأتي قرار "سولاري" بإراحة لاعبي ريال مدريد استعدادًا للمواجهتين الحاسمتين أمام برشلونة، في إياب الدور قبل النهائي لكأس ملك إسبانيا، وأياكس أمستردام في إياب دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال أوروبا.