رياضة | إصابة لاعب طنطا بقطع في الرباط الصليبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إصابة لاعب طنطا بقطع في الرباط الصليبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الجهاز الفني لنادي طنطا أن تشخيص إصابة "محمد أسعد" لاعب الفريق الأول لكرة القدم، هو قطع في الرباط الصليبي، وذلك بعد خروجه مصابا من مواجهة فريق كفر الشيخ بالأمس والتي أقيمت علي ملعب طنطا ضمن منافسات الجولة 18 بالمجموعة الثالثة بحري من دوري القسم الثاني.

وسيغيب "أسعد" عن صفوف طنطا لنهاية الموسم ليصبح ثاني لاعب يتعرض للإصابة بالصليبي بعد "ميدو جمال" الذي أصيب في مطلع الموسم ويواصل اللاعب فترة علاجه، ليعود الي التدريبات في الموسم المقبل.

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كما أصيب "محمد العشري" لاعب طنطا بالضامة، في الشوط الاول، ليخرج من المباراة مصابا هو الآخر ويدفع المزين بأحمد فوزي بدلا منه.

وكان طنطا قد فاز بهدف نظيف عن طريق اسماعيل بامبا، ليحتل المركز الثاني برصيد 32 نقطة، ويواجه نظيره تلا يوم الخميس المقبل بالجولة 29 من دوري الممتاز ب.