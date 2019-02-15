رياضة | أومتيتي يحسم مصير صفقة انتقال "دي ليخت" لبرشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أومتيتي يحسم مصير صفقة انتقال "دي ليخت" لبرشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن إصابة المدافع الفرنسي أومتيتي لاعب برشلونة الاسباني، تحسم بشكل كبير مصير صفقة إنتقال الهولندي ماتياس دي ليخت مدافع أياكس أمستردام، لصفوف الفريق الكتالوني في الصيف المقبل.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن مطالب مينو رايولا وكيل أعمال "دي ليخت" قد تعيق إنضمام اللاعب للفريق الكتالوني، بالإضافة إلى أن البلوجرانا ينتظر الاستقرار على الحالة البدنية للمدافع الفرنسي صامويل أومتيتي، قبل حسم التعاقد مع نجم أياكس أمستردام.

ويعاني "أومتيتي" صخرة دفاع برشلونة من إصابة في الركبة، لم تمكنه من لعب أكثر من 8 مباريات رسمية مع الفريق الكتلوني هذا الموسم، ورغم عودته إلى التدريبات، إلا أنه لم يتلق التصريح الطبي بعد.

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وأوضحت الصحيفة الاسبانية أن تطور حالة أومتيتي سوف تلعب دوراً في تصعيد برشلونة لعملية التعاقد مع دي ليخت، في ظل أن فريق ملعب كامب نو سيملك الموسم المقبل 4 مدافعين فقط: بيكيه، لونجليه، توديبو وأومتيتي.

كما أنه في حالة إجراء "أومتيتي" لعملية جراحية، فإنه سوف يبتعد لفترة تتراوح بين 4 و5 أشهر، مما يعني أنه لن يكون جاهزاً في بداية الموسم الجديد، وسيكون الفريق في حاجة لضم "دي ليخت".

ويجذب دي ليخت اهتمام العديد من الأندية الأوروبية الكبرى، أبرزها برشلونة، بايرن ميونخ الألماني ومانشستر سيتي الإنجليزي.