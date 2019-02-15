رياضة | لاسارتي يصدم مهاجم الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاسارتي يصدم مهاجم الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدي الأوروجويانى مارتن لاسارتى، المدير الفنى للأهلي، عدم اقتناعه بالمستوى الفني لصلاح محسن مهاجم الفريق.

ويفضل "لاسارتي" الاعتماد على جونيور أجايى فى مركز رأس الحربة الصريح واستبعاد صلاح محسن من المشاركة في المباريات، خاصة أن المحترف النيجيرى يقدم أداء جيدًا خلال المباريات.

وطلب صلاح محسن من المدرب الأورواجوياني الحصول علي فرصة المشاركة بالمباريات في ظل إصابة الثنائي وليد أزارو ومروان محسن، لكن الأخير يتجاهل طلبه تمامًا ويواصل الاعتماد على اجايي.

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