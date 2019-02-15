رياضة | لاسارتي يصدم مهاجم الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاسارتي يصدم مهاجم الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أبدي الأوروجويانى مارتن لاسارتى، المدير الفنى للأهلي، عدم اقتناعه بالمستوى الفني لصلاح محسن مهاجم الفريق.
ويفضل "لاسارتي" الاعتماد على جونيور أجايى فى مركز رأس الحربة الصريح واستبعاد صلاح محسن من المشاركة في المباريات، خاصة أن المحترف النيجيرى يقدم أداء جيدًا خلال المباريات.
وطلب صلاح محسن من المدرب الأورواجوياني الحصول علي فرصة المشاركة بالمباريات في ظل إصابة الثنائي وليد أزارو ومروان محسن، لكن الأخير يتجاهل طلبه تمامًا ويواصل الاعتماد على اجايي.
بالأسماء.. 6 صفقات نارية منتظرة للأهلي في الميركاتو الصيفي
يستعد النادي الأهلي لتدعيم صفوفه بعدد من الصفقات القوية خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، واستطاع عدلي القيعي مستشار التعاقدات بالقلعة الحمراء وأمير توفيق مدير لجنة التعاقدات بالنادي في حسم أسماء بعض اللاعبين المنتظر إنضمامهم للأهلي في الميركاتو الصيفي.
صفقات نارية للأهلي في الميركاتو الصيفي:
- ثنائي الإسماعيلي:
أصبح الثنائي محمود متولي وباهر المحمدي لاعبا الإسماعيلي على أعتاب الإنتقال لصفوف النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية بعد المستويات الرائعة التي يقدمها اللاعبان خلال الفترة الأخيرة مع الدراويش، ومن المنتظر أن يتم حسم الصفقة بإنتقال بعض لاعبي الأحمر للإسماعيلي بالإضافة لمقابل مالي.
- محمد النني:
يعتبر محمد النني نجم أرسنال الإنجليزي واحد من الصفقات التي يرغب الأهلي في إبرامها خلال ميركاتو الصيف المقبل لتدعيم خط وسط الفريق، ومن المنتظر أن يستغل الأهلي ابتعاد اللاعب عن المشاركة في المباريات مع فريقه الإنجليزي لإقناعه بالعودة لمصر والإنضمام للأهلي.
- أحمد حجازي:
مدافع وست بروميتش الإنجليزي أحمد حجازي على رادار صفقات الأهلي في ميركاتو الصيف، حيث تنوي إدارة القلعة الحمراء الدخول في مفاوضات مع اللاعب للعودة لصفوف الفريق، وذلك حال فشل فريقه في الصعود للدوري الإنجليزي الممتاز، أو فشل اللاعب في الحصول على عرض قوي من أحد أندية الدوريات الأوروبية الكبري.
- ثنائي من شمال إفريقيا: