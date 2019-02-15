رياضة | رغم التجديد.. رقبة فالفيردي في يد ميسي (طالع التفاصيل)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رغم التجديد.. رقبة فالفيردي في يد ميسي (طالع التفاصيل) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن رئيس برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو، استشار نجم الفريق ليونيل ميسي، قبل الإقبال على خطوة التجديد لأرنستو فالفيردي المدير الفني للفريق الكتالوني.

وأعلن نادي برشلونة ظهر اليوم، الجمعة، عن تجديد عقد مدرب الفريق إرنستو فالفيردي لعام إضافي بعد أشهر من المفاوضات.

Advertisements

وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية فإن برشلونة توصل إلى اتفاق مع مدربه لتمديد العقد ليستمر فالفيردي في منصبه حتى نهاية موسم 2019-2020 مع خيار التمديد لعام أخر.

وأوضحت التقارير، أن ميسي وافق على التجديد لفالفيردي لمدة عام آخر، موضحة في نفس الوقت، أن التجديد لمدرب البارسا لا يُعني على الإطلاق بقاءه مع الفريق، حيث سيواجه فالفيردي خطر الإقالة المباشرة في حالة خسارته لأي بطولة وتحديدًا بطولتي الدوري ودوري أبطال أوروبا.