رياضة | نجم الدوري الإنجليزي يهدد محمد صلاح من جديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم الدوري الإنجليزي يهدد محمد صلاح من جديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب اللاعب الإنجليزي هاري كين لاعب نادي توتنهام هوتسبير، من العودة إلى تدريبات الفريق الجماعية بعد شفائه من الإصابة التي تعرض لها في الفترة الأخيرة.

وأشارت تقارير إنجليزية حسب صحيفة "ديلي ميل"، إلى أن هاري كين سيشارك في التدريبات الجماعية للفريق من بداية الأسبوع المقبل، وسيكون أمامه أسبوع قبل مباراة بيرنلي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

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ويغيب هاري كين لاعب توتنهام عن صفوف الفريق منذ شهرين، بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة مانشستر يونايتد في البريميرليج.

يذكر أن هاري كين سجل 14 هدفا هذا الموسم بالدوري، وصنع 4 أهداف خلال 22 مباراة خاضها بالبطولة، ويتخلف بفارق 3 أهداف فقط عن محمد صلاح الذي يتصدر جدول هدافي البريمير ليج متساويا مع الأرجنتيني سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي.