رياضة | بقيادة ميدو ومشاركة عواد.. الشباب يهزم الوحدة في الدوري السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بقيادة ميدو ومشاركة عواد.. الشباب يهزم الوحدة في الدوري السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح فريق الشباب في تحقيق فوزاً هاماً على الوحدة بهدف نظيف مساء اليوم الجمعة وذلك في إطار المباراة التي جعتهما ضمن منافسات الجلوة العشرين من منافسات مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

وسجل فريق الشباب هدف الفوز في الدقيقة 45 عن طريق اللاعب لويز أنطونيو، من ركلة جزاء، ليلحق بالوحدة بقيادة المدرب أحمد حسام ميدو هزيمة قاسية.

وبهذه النتيجة، يرتفع رصيد فريق الشباب بقيادة الروماني سوموديكا إلى 37 نقطة في المركز الثالث من ترتيب جدول الدوري السعودي، بينما يتجمد الوحدة في المركز السادس برصيد 31 نقطة.

وفي الجولة المقبلة؛ سيلتقي فريق الوحدة مع أحد يوم الجمعة بينما الشباب سيخوض مواجهة قوية ضد القادسية في نفس اليوم.