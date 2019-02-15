رياضة | أرقام مُتقاربة للأهلي والزمالك مع الحكام الأجانب بالموسم الحالي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أرقام مُتقاربة للأهلي والزمالك مع الحكام الأجانب بالموسم الحالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خاض فريقي الأهلي والزمالك عدة مباريات بالموسم الحالي بقيادة تحكيمية أجنبية، في مختلف البطولات المحلية والإفريقية والعربية، وجاءت أرقام الفريقين "متقاربة" تحت قيادة الحكام الأجانب.

- الأهلي:

خاض فريق الأهلي 11 مباراة في مختلف البطولات، بإدارة تحكيمية أجنبية، حقق الفوز في 4 مباريات بنسبة 36%، وتعادل في 4 مباريات، بينما خسر 3 مباريات.

وسجل 8 أهداف، واستقبلت شباكه 18 هدفًا، بينما

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ويحتل الأهلي المركز الثالث في الدوري الممتاز برصيد 39 نقطة، بينما يتصدر مجموعته ببطولة دوري أبطال إفريقيا برصيد 7 نقاط، بينما ودع منافسات البطولة العربية من دور الـ16 على يد الوصل الاماراتي.

- الزمالك:

خاض فريق الزمالك 12 مباراة في مختلف البطولات بإدارة تحكيمية أجنبية، فاز في 4 مباريات بنسبة 33%، وتعادل في 5 مباريات، وخسر 3 مباريات.

سجل الزمالك 20 هدفًا واستقبلت شباكه 14 هدفًا.

يتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 48 نقطة، بينما يتذيل ترتيب مجموعته بالكونفيدرالية برصيد نقطة وحيدة، وودع ايضًا البطولة العربية من دور الـ16 على يد الاتحاد السكندري.