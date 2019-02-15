رياضة | المصري يهزم الشرقية وديا بهدفين نظيفين استعدادا لمواجهة النجوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المصري يهزم الشرقية وديا بهدفين نظيفين استعدادا لمواجهة النجوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاز الفريق الأول للكرة بالنادي المصري على نظيره فريق الشرقية بهدفين دون رد في المباراة الودية التي جمعتهما عصر اليوم على ملعب المدينة الرياضية، استعدادًا للمباراة الهامة والمرتقبة أمام النجوم والمقرر إقامتها الجمعة المقبلة على ستاد الجيش بالسويس ضمن مباريات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الممتاز.

وأدار المباراة طاقم تحكيم بقيادة إبراهيم محجوب حكمًا للساحة ومعه كلا من إسلام عفيفي وأحمد طارق كمساعدين.

انتهى الشوط الأول بتقدم المصري بهدف نظيف سجله النيجيري ايزيكال باسي في الدقيقة الخامسة عشر بعد انفراد تام بحارس المرمى وشهد هذا الشوط أداءً متميزاً من جانب لاعبي المصري الذين سيطروا على مجريات اللعب رغم كفاح لاعبي الشرقية الذين قدموا أداءً طيباً للغاية تحت قيادة مديرهم الفني طارق الصاوي.

Advertisements

وفي الشوط الثاني نجح النيجيري الأخر اوستين اموتو في إضافة الهدف الثاني في الدقيقة الثانية والثلاثين بعد عرضية جميلة من كريم العراقي لتنتهي المباراة بفوز المصري بهدفين دون رد.

دفع إيهاب جلال المدير الفني للمصري في الشوط الأول بتشكيل مكون من محمود السيد في حراسة المرمى ، عبد الرحمن زين ، كريم العراقي ، حسام أشرف ، عمر كمال عبد الواحد كرباعي لخط الظهر ، عبد الله بيكا، سعيد سينبوري ، عمرو موسى كثلاثي ارتكاز لخط الوسط ، فيما لعب الثنائي أحمد ياسر ، ايزيكال باسي كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد اوستين اموتو

فيما دفع ايهاب جلال في الشوط الثاني بتشكيل مكون من محمود السيد في حراسة المرمى ، عبد الرحمن زين ، كريم العراقي ، حسام مناع ، محمد السيد العربي ” ميشو” كرباعي لخط الظهر ، مصطفى أكرم ، عمرو موسى كثنائي ارتكاز لخط الوسط ، فيما لعب الثلاثي عمر كمال عبد الواحد ، ايمن ندا ، سعيدو سينبوري كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة أوستين اموتو.