شكرا لقرائتكم خبر عن يوفنتوس ينقض علي هدف برشلونة والان مع التفاصيل
موقع الخليج 365_يعد اللاعب الهولندي الشاب "ماتياس دي ليخت" أحد أبرز المواهب علي الساحة الأوروبية في الوقت الحالي، ونظرالمستواه المتميز مع فريقه أياكس، بجانب ندرة المواهب في مركز قلب الدفاع، أصبح الشاب مطمع كبار الكرة الأوروبية.
ويعد اللاعب هو الهدف الأول لفريق "برشلونة" الإسباني، لتعزيز خط دفاعه،رغم وجود العديد من اللاعيبين في الفريق الكتالوني، فالفريق يعتمد علي "بيكيه، لينجيلت، فيرمايلن، بجانب عودة أومتيتي من الإصابة.
وقال بارتميو رئيس النادي الكتالوني في مقابلة مع إحدي محطات الإذاعة الإسبانية "نراقب دي ليخت منذ وقتا طويلا، لكن لننتظر ونري كيف سينتهي الأمر".
وكشفت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، عن دخول فريق يوفنتوس الإيطالي في مفاوضات جادة مع إدارة الفريق
الهولندي لضم اللاعب في الميركاتو القادم.
وأشارت إلي سفر "فابيو باراتيتشي" المدير الرياضي في اليوفي، إلي امستردام لمقابلة "ادوين فان دار سار" المدير
التنفيذي للفريق الهولندي، في محاولة لحسم الصفقة قبل الفريق الكتالوني.
ويسعي الفريق الإيطالي لتعزيز خط دفاعه بسبب تقدم العمر بلاعبيه أمثال كليني، وأندريا بارزالي.
وشارك اللاعب مع فريقه هذا الموسم في 28 مباراة، احرز خلالهم ثلاثة أهداف، وقام بصناعة هدف وحيد.
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