شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب ليون : ندومبيلي سيصبح مثل بوجبا والان مع التفاصيل
موقع الخليج 365_مدح "برونو جينيسيو" المدير الفني لفريق "أوليمبك ليون" الفرنسي" لاعبه الفرنسي الشاب ندومبيلي، مشبهه بنجم مانشستر يونايتد الإنجليزي اللاعب الفرنسي "بول بوجبا".
وقال " هو لاعب دقيق جدا في تحركاته ويمتلك مرواغات عبقرية، لا أقصد مقارنته مع بوجبا لكني أتوقع أن ندومبيلي سيصبح مثل بول بوجبا.
وأضاف "هو يستطيع اللعب في أي مركز في وسط الملعب، كما يمكنه احراز الأهداف، أتوقع له اللعب في كبار الفرق الأوروبية خصوصا يوفنتوس، لوكن بصفتي مدربا لليون أتمني استمراره معي".
ويعد ندومبيلي هدفا لفريق يوفنتوس الإيطالي في الانتقالات الصيفية لقادمة من أجل تدعيم خط وسطه.
وتتمني جماهير السيدة العجوز انضمام اللاعب في محاولة لتويض بوجبا، الذي رحل عن الفريق في اتجاه مانشستر يونايتد الإنجليزي عام 2016، في صفقة كانت هي الأعلي في التاريخ قبل انتقال نيمار دا سيلفا لباريس سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو، ومنذ ذلك الحين تبحث إدارة يوفنتوس عن تعويض بوجبا لكنها لم تجد ضالتها إلى الأن.
وخاض الشاب الفرنسي صاحبال22 عاما مع الفريق هذا الموسم 29 مباراة في جميع المسابقات، سجل خلالها هدفين وقام بصناعة 5 أهداف.
ويحتل ليون المركز الثالث في الدوري الفرنسي برصيد 43 نقطة، خلف الوصيف ليل صاحب ال49 نقطة، فيما يحتل صدارة الترتيب باريس سان جيرمان برصيد 59 نقطة.
ويلتقي ليون نظيره برشلونة الإسباني، في مباراة ذهاب دور ثمن النهائي من منافسات دوري أبطال أوروبا، وتقام المباراة يوم الثلاثاء القادم في العاشرة مساء، علي ملعب الأضواء معقل فريق ليون.
بينما تقام مباراة العودة يوم الأربعاء 13 مارس علي ملعب كامب نو معقل الفريق الكتالوني.
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