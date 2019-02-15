انت الان تتابع مانشستر يونايتد يتلقى ضربة موجعة قبل موقعة تشيلسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:علي الزيني ١٥ فبراير ٢٠١٩ - ٠٥:٤٠ م

لم تتوقف خسائر مانشستر يونايتد الإنجليزي أمام باريس سان جيرمان بهدفين نظيفين، في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا، عند هذا الحد بل امتدت لتشمل فقد جهود نجميه أنتوني مارسيال وجيسي لينجارد، من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع بسبب الإصابة، التي تعرضا لها خلال مواجهة فريق العاصمة الفرنسية، حسبما أعلن أولي جونار سولشاير المدير الفني للفريق الإنجليزي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم الجمعة للحديث عن مواجهة تشيلسي المقرر إقامتها في ستامفورد بريدج الاثنين المقبل في دور الستة عشر من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وأضاف سولشاير: "بعد تأكد إصابة الثنائي نظرت للاعبين الصغار ولكن للأسف فإن ماسون جرينوود مصاب أيضا لعدة أسابيع، هذا هو الحظ أحيانا لكن جرينوود سيحصل على فرصته". وعن الهزيمة من سان جيرمان بهدفين دون رد في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، أجاب: "يجب أن نعود هذا النادي دائما مثلما كان يواجه التحديات

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