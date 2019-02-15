انت الان تتابع حرس الحدود يرتقي للمركز التاسع بتعادل مثير مع بتروجت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:علي الزيني ١٥ فبراير ٢٠١٩ - ٠٥:٥٧ م

في مباراة مثيرة ومليئة بالأحداث، حسم التعادل الإيجابي، بهدفين لمثلهما، مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي حرس الحدود ونظيره بتروجيت، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الجمعة على ملعب استاد المكس بالإسكندرية، ضمن مواجهات الجولة الثانية والعشرين من منافسات الدوري الممتاز. تقدم شكري نجيب للفريق البترولي، قبل أن يدرك محمد الشبيني هدف التعادل للفريق العسكري، الذي أضاف الهدف الثاني عن طريق إيدو موسيس، وعاد شكري، وسجل الهدف الثاني له ولفريقه، ليرتقي أبناء طارق العشري إلى المركز التاسع برصيد 25 نقطة، بينما ظل بتروجيت في المركز الأخير برصيد 19 نقطة.

المباراة بدأت هادئة في مرحلة جس النبض، الذي استمر حتى الدقيقة 30، بعدما افتتح شكري نجيب هدف التقدم لبتروجيت، بعدما احتسب الحكم ركلة جزاء للضيوف، بعد إعاقة السعدني حارس مرمى الحدود لأحمد عفيفي، نفذها شكري بنجاح . وفي الدقيقة 37 احتسب الحكم ركلة جزاء لحرس الحدود، بعد قرار من الحكم الخامس، نفذها محمد الشبيني

Advertisements