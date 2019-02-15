انت الان تتابع حرس الحدود يرتقي للمركز التاسع بتعادل مثير مع بتروجت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:علي الزيني ١٥ فبراير ٢٠١٩ - ٠٥:٥٧ م
في مباراة مثيرة ومليئة بالأحداث، حسم التعادل الإيجابي، بهدفين لمثلهما، مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي حرس الحدود ونظيره بتروجيت، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الجمعة على ملعب استاد المكس بالإسكندرية، ضمن مواجهات الجولة الثانية والعشرين من منافسات الدوري الممتاز. تقدم شكري نجيب للفريق البترولي، قبل أن يدرك محمد الشبيني هدف التعادل للفريق العسكري، الذي أضاف الهدف الثاني عن طريق إيدو موسيس، وعاد شكري، وسجل الهدف الثاني له ولفريقه، ليرتقي أبناء طارق العشري إلى المركز التاسع برصيد 25 نقطة، بينما ظل بتروجيت في المركز الأخير برصيد 19 نقطة.
المباراة بدأت هادئة في مرحلة جس النبض، الذي استمر حتى الدقيقة 30، بعدما افتتح شكري نجيب هدف التقدم لبتروجيت، بعدما احتسب الحكم ركلة جزاء للضيوف، بعد إعاقة السعدني حارس مرمى الحدود لأحمد عفيفي، نفذها شكري بنجاح . وفي الدقيقة 37 احتسب الحكم ركلة جزاء لحرس الحدود، بعد قرار من الحكم الخامس، نفذها محمد الشبيني
المباراة بدأت هادئة في مرحلة جس النبض، الذي استمر حتى الدقيقة 30، بعدما افتتح شكري نجيب هدف التقدم لبتروجيت، بعدما احتسب الحكم ركلة جزاء للضيوف، بعد إعاقة السعدني حارس مرمى الحدود لأحمد عفيفي، نفذها شكري بنجاح .
وفي الدقيقة 37 احتسب الحكم ركلة جزاء لحرس الحدود، بعد قرار من الحكم الخامس، نفذها محمد الشبيني بنجاح على يمين محمد أبو النجا حارس بتروجيت، معلنا عن هدف التعادل لأصحاب الأرض.
وفي الدقيقة الرابعة من بداية الشوط الثاني، سجَّل إيدو موسيس الهدف الثاني لحرس الحدود، بعدما حصل على ركلة حرة، نفذها عاشور الأدهم، بتمريرة قصيرة، إلى محمد طارق، الذي أرسل عرضية متقنة، استقبلها موسيس برأسية في شباك بتروجيت.
وعاد الحكم ليحتسب ركلة جزاء ثانية لبتروجيت، في الدقيقة 51 لبتروجيت، نفذها شكري نجيب، وأحرز منها هدف التعادل لفريقه لينتهي اللقاء 2-2.
كانت هذه تفاصيل خبر حرس الحدود يرتقي للمركز التاسع بتعادل مثير مع بتروجت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.