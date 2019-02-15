انت الان تتابع حلمي طولان عن مواجهة الهلال: علينا القتال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:هاني العوضي ١٥ فبراير ٢٠١٩ - ٠٤:٥٩ م

أكد حلمى طولان، المدير الفنى للفريق الأول بنادى الاتحاد السكندرى، أن فريقه سيقاتل بكل قوة في مباراته أمام الهلال السعودي معترفًا في الوقت ذاته بأفضلية المنافس على زعيم الثغر، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى لمباراة فريقه أمام الزعيم، التى ستقام غدا السبت ضمن مواجهات ذهاب كأس زايد للأندية الأبطال "البطولة العربية"، قائلًا: "مباراة في غاية الصعوبة، سنواجه بطل آسيا والسعودية، ويضم لاعبين رائعين، سواء المحليين الذين يمثلون منتخب بلادهم، أو الأجانب".

وواصل طولان حديثه، قائلًا: "الاتحاد يعاد تكوينه مجددًا، فقد رحل عنا 12 لاعبًا، وقمنا بضم 11 آخرين، وما زلنا في مرحلة الانسجام بين الجميع.. المباراة ستكون بين فريق مستقر مثل الهلال وفريق يعاد تكوينه". وأضاف مدرب زعيم الثغر: "أثق في قتال كل اللاعبين، وروحهم العالية في المباراة.. أخشى قوة الهلال وأداءه

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