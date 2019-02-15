انت الان تتابع الكاف يعتزم إجراء تعديلات بعد عودة الإسماعيلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

١٥ فبراير ٢٠١٩ - ٠٢:٤٤ م

كشف ريمون هاك، رئيس لجنة العقوبات بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، عن كواليس عودة النادي الإسماعيلي إلى دوري أبطال إفريقيا، بعد رفع العقوبة عنه، حيث قال هاك: "استبعاد الإسماعيلي استند على المادتين الـ6، و7، وينصان: إذا اقتحمت الجماهير الملعب، أو تعرض الفريق الضيف لخطر، وهذا حدث من خلال اقتحام الجماهير للملعب، وإلقاء بعض الحجارة ولم يستطع الحكم استكمال المباراة، والحكم بمساعدة الأمن نجح في إيقاف الجماهير عن إلقاء المقذوفات، لكن قبل نهاية المباراة عادت الجماهير للشغب مرة أخرى ليفشل الحكم في تأدية واجباته، لذلك أجبر الحكم على إلغاء المباراة".

وتابع ريمون هاك: "الإسماعيلي تقدم بتظلم على القرار، وقالت لجنة التظلمات إن الفريق لم يخرق اللوائح، وقرار الاستبعاد لم يكن صحيحًا، العقوبة التي وقعت على النادي بعد ذلك هي أنه لم ينجح في توفير الأمن لسلامة اللقاء". وردا على سؤال من المُخطئ في هذا القرار، قال هاك: "في رأيي لم يُخطئ أحد، بل يجب أن

وتابع ريمون هاك: "الإسماعيلي تقدم بتظلم على القرار، وقالت لجنة التظلمات إن الفريق لم يخرق اللوائح، وقرار الاستبعاد لم يكن صحيحًا، العقوبة التي وقعت على النادي بعد ذلك هي أنه لم ينجح في توفير الأمن لسلامة اللقاء".



وردا على سؤال من المُخطئ في هذا القرار، قال هاك: "في رأيي لم يُخطئ أحد، بل يجب أن تكون لجنة العقوبات في الكاف، والتظلمات كيانًا واحدًا، حتى لا تتعارض القرارات مع بعضها البعض مثلما حدث، والمسؤولون لاحظوا هذه المشكلة، وأعتقد أن الكاف سيتخذ في الكونجرس القادم تعديلات بهذا الشأن، حيث سيكون في المستقبل كل العقوبات مرتبطة بلجنة العقوبات فقط".



وواصل رئيس لجنة العقوبات بالاتحاد الإفريقي، قائلا: "إذا تكررت هذه الأفعال مجددًا من الجماهير، أو عدم قدرة الأمن على السيطرة على الموقف مجددا سيتم اتخاذ القرار باستبعاد النادي نهائيا".

