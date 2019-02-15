تفاصيل جلسة كريستيان جروس مع فرجاني ساسي

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تحرير:علي الزيني ١٥ فبراير ٢٠١٩ - ٠٥:٢٥ م

عقد السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع لاعبي فريقه، على هامش مران اليوم الجمعة، الذي أقيم على ملعب النادي بميت عقبة، استعدادا لمواجهة إنبي، بعد غد الأحد على ملعب ستاد بتروسبورت ضمن مواجهات الجولة الثانية والعشرين من منافسات الدوري الممتاز، وتحدث المدرب مع اللاعبين عن الأخطاء، التي وقعوا فيها في مباراة نصر حسين داي الجزائري الماضية في الكونفيدرالية، التي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق، من أجل تلافي تكرارها في المباريات المقبلة.

وطالب جروس، لاعبي الفارس الأبيض، بإغلاق ملف مباريات الكونفيدرالية والتركيز في لقاء إنبي المقبل من أجل تحقيق الفوز، لمواصلة الابتعاد بصدارة الدوري في ظل المنافسة القوية. كما عقد جروس جلسة خاصة مع فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق، لإعطائه بعض التعليمات الفنية، وكذلك طالبه ببعض المهام الخاصة لتنفيذها فيما هو

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