لاسارتي يجتمع بأزارو وتدريبات تأهيلية للمصابين

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تحرير:أحمد سعيد ١٥ فبراير ٢٠١٩ - ٠٥:٠٠ م
عقد مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة خاصة مع وليد أزارو، مهاجم الفريق على هامش مران الفريق، الذي يقام على ملعب مختار التتش بالجزيرة، واطمأن المدرب على حالة مهاجمه ومدى جاهزيته خلال الفترة المُقبلة استعدادًا للعودة إلى المباريات، بعد أن انتهى من خوض برنامجه العلاجي، ويخضع لبرنامج تأهيلي تحت قيادة أليخاندرو مدرب الأحمال، بعد إصابته بمزق في العضلة الضامة، ويختتم المارد الأحمر اليوم استعداداته لمواجهة الإنتاج الحربي، غدا السبت.
فيما واصل الخماسي وليد أزارو وصالح جمعة وأحمد حمودي ومحمد نجيب ووليد سليمان، تدريباتهم التأهيلية، على هامش المران الجماعي، وخاضوا برنامجًا تأهيليًا في صالة الجيمنازيوم والجري حول الملعب، تحت إشراف طارق عبد العزيز متحصص التأهيل بالفريق. وشهدت الفترة الأخيرة معاناة صالح جمعة من آلام في العضلة الضامة،
وشهدت الفترة الأخيرة معاناة صالح جمعة من آلام في العضلة الضامة، وخضع محمد نجيب لجراحة في غضروف الركبة، وينفذ برنامجًا تأهيليًا للتعافي من الإصابة حتى إعلان جاهزيته للمشاركة في التدريبات والمباريات، فيما يعاني أحمد حمودي من التواء في أنكل القدم، ويعاني وليد سليمان من الإصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة.
ويستعد الأهلي لمواجهة نادي الإنتاج الحربي في الأسبوع الـ22 من بطولة الدوري الممتاز، المقرر لها غدًا السبت على ملعب بتروسبورت.
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