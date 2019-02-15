انت الان تتابع لهيطة يرفع تقريرًا لاتحاد الكرة بشأن ودية نيجيريا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

١٥ فبراير ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ م

قدم إيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطني، تقريرًا مفصلًا لهاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة والمشرف العام على المنتخب، عن الزيارة التفقدية التي قام بها وبرفقته محمد صلاح المدير الإداري للفريق إلى نيجيريا، حيث قاما بتفقد ملعب المباراة الودية الدولية المقرر أن تجمع بين المنتخبين المصري والنيجيري يوم 26 مارس المقبل، بالإضافة إلى مقر إقامة الفريق في مدينة أسابا التي تحتضن ملعب المباراة ستيفان كيشي، وأشار التقرير إلى بعض الملاحظات على الملعب التي رصدها وفد المنتخب وطالب الجانب النيجيري بسرعة العمل على تلافي أسبابها قبل إقامة المباراة.

ورأى الوفد المصري أن مقر إقامة الفريق مقبول، نظرا لقربه من مطار المدينة الذي ستحط به طائرة المنتخب وملعب المباراة بما لا يزيد على 10 دقائق بالأتوبيس. وأشاد لهيطة بحسن الاستقبال من جانب الاتحاد النيجيري وتفهمهم للملاحظات التي أبديت على الملعب ووعدوا بتلبية طلبات الاتحاد المصري في هذا الشأن، لا سيما أن

Advertisements