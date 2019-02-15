انت الان تتابع الإسماعيلي يحشد أسلحته لإسقاط النجوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:علي الزيني ١٥ فبراير ٢٠١٩ - ٠٤:٠٤ م

أعلن البلجيكي سوديمير يانوفسكي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، عن قائمة فريقه التي تستعد لمواجهة نظيره النجوم إف سي، غدا السبت، على ملعب استاد جهاز الرياضة العسكرى، ضمن مواجهات الجولة الثانية والعشرين من منافسات بطولة الدوري الممتاز (2018-2019)، ويدخل الدراويش المباراة وهو يحتل المركز العاشر برصيد 24 نقطة، في المقابل يدخل أبناء أحمد سامي اللقاء برصيد 21 نقطة في المركز السادس عشر، وشهدت القائمة وجود المهاجم الناميبي بينسون شيلونجو، الذي تعرض للإصابة في مران الأمس.

وجاءت قائمة الدراويش كالتالي: - حراسة المرمى: محمد مجدي، محمد فوزي، أيمن رجب. - خط الدفاع: طارق طه، محمد مجدي الجمل، باهر المحمدي، ريتشارد بافور، محمود متولي، أسامة إبراهيم، أحمد أيمن. - خط الوسط: عماد حمدي، إبراهيم عبد الخالق، محمود عبد العاطى "دونجا"، محمد صادق، عبد الرحمن مجدى، كريم بامبو، وجيه عبد