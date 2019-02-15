شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات استشفائية لأساسيين الزمالك أمام نصر حسين داي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، بقيادة السويسري كريستيان جروس، المدير الفني، اكتفاء المجموعة التي خاضت لقاء نصر حسين داي الجزائري في كأس الكونفيدرالية الأفريقية، بأداء تدريبات تأهيلية فقط وعدم خوض التقسيمة التي أجراها في مران الفريق، اليوم، الذي أقيم بملعب النادي.

وفضل جروس أن يخوض هؤلاء اللاعبون استشفاء في جيمانيزيوم النادي، منعا للتعرض للاجهاد.

ويستعد الزمالك لمواجهة إنبي الأحد المقبل في الدوري الممتاز.