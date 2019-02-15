شكرا لقرائتكم خبر عن «يانوفيسكي» يعلن قائمة الإسماعيلى لمواجهة النجوم بالدوري والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن البلجيكي سيدومير يانوفيسكي، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالإسماعيلي، قائمة لاعبيه، استعدادًا لمواجهة النجوم، غدًا، السبت، ضمن منافسات الجولة 22 من عمر مسابقة الدوري الممتاز المصري.
قائمة الفريق لم تشهد أي تغييرات عن المباراة الماضية أمام المقاصة.
القائمة كاملة جاءت كالتالي:
حراسة المرمى: محمد مجدي – محمد فوزي – أيمن رجب.
خط الدفاع: طارق طه – محمد مجدي الجمل – باهر المحمدي – ريتشارد بافور – محمود متولي – أسامة إبراهيم – أحمد أيمن.
خط الوسط: عماد حمدي – إبراهيم عبدالخالق – محمود عبدالعاطي «دونجا» – محمد صادق – عبدالرحمن مجدي – كريم بامبو – وجيه عبدالحكيم.
خط الهجوم: بنسون شيلونجو – أودا مارشال – يحيى زايد
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