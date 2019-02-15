شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يفوز على الشرقية وديًا استعدادًا لمواجهة النجوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز الفريق الأول للكرة بالنادي المصري، على نظيره فريق الشرقية، بهدفين دون رد، في المباراة الودية التي جمعتهما عصر اليوم، على ملعب المدينة الرياضية، استعدادًا لمباراة النجوم، والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل، على ستاد الجيش بالسويس، ضمن مباريات الجولة 23 من الدوري الممتاز المصري.

أدار المباراة طاقم تحكيم بقيادة إبراهيم محجوب حكمًا للساحة، ومعه كل من إسلام عفيفي وأحمد طارق كمساعدين.

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انتهى الشوط الأول بتقدم المصري بهدف نظيف سجله النيجيري إيزيكال باسي في الدقيقة 15، بعد انفراد تام بحارس المرمى، وشهد هذا الشوط أداءً متميزاً من جانب لاعبي المصري الذين سيطروا على مجريات اللعب، رغم كفاح لاعبي الشرقية الذين قدموا أداءً طيباً للغاية تحت قيادة مديرهم الفني طارق الصاوي.

وفي الشوط الثاني نجح النيجيري الآخر أوستين أموتو، في إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 32، بعد عرضية جميلة من كريم العراقي، لتنتهي المباراة بفوز المصري بهدفين دون رد.

دفع إيهاب جلال، المدير الفني للفريق، في الشوط الأول بتشكيل مكون من محمود السيد في حراسة المرمى، عبدالرحمن زين وكريم العراقي وحسام أشرف وعمر كمال عبدالواحد كرباعي لخط الظهر، عبدالله بيكا وسعيدو سينبوري وعمرو موسى كثلاثي ارتكاز لخط الوسط، فيما لعب الثنائي أحمد ياسر وإيزيكال باسي كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد أوستين أموتو.

فيما دفع في الشوط الثاني بتشكيل مكون من محمود السيد في حراسة المرمى، عبدالرحمن زين وكريم العراقي وحسام مناع ومحمد السيد العربي «ميشو» كرباعي لخط الظهر، مصطفى أكرم وعمرو موسى كثنائي ارتكاز لخط الوسط، فيما لعب الثلاثي عمر كمال عبدالواحد وأيمن ندا وسعيدو سينبوري كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة أوستين أموتو.