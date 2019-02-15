شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب لهيطة: الاتحاد النيجيري وعد بتلبية طلبات المنتخب الوطني قبل اللقاء الودي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قدم المهندس إيهاب لهيطة، مدير المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، تقريرًا مفصلًا للمهندس هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، المشرف العام على المنتخب الوطني، عن الزيارة التفقدية التي قام بها وبرفقته محمد صلاح المدير الإداري للفريق إلى نيجيريا، حيث قاما بتفقد ملعب المباراة الودية الدولية المقرر أن تجمع بين المنتخبين المصري والنيجيري يوم 26 مارس المقبل، بالإضافة إلى مقر إقامة الفريق في مدينة «أسابا» التي تحتضن ملعب المباراة «إستيفان كيشي».

وأشار التقرير إلى بعض الملاحظات على الملعب التي رصدها وفد المنتخب وطالب الجانب النيجيري بسرعة العمل على تلافي أسبابها قبل إقامة المباراة، فيما رأى الوفد المصري أن مقر إقامة الفريق مقبولا، نظرا لقربه من مطار المدينة الذي ستحط به طائرة المنتخب وملعب المباراة بما لا يزيد عن 10 دقائق بالأتوبيس.

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وأشاد لهيطة بحسن الاستقبال من جانب الاتحاد النيجيري وتفهمه للملاحظات التي أبديت على الملعب ووعدوا بتلبية طلبات الاتحاد المصري في هذا الشأن، لاسيما أن ستاد استيفان كيشي الذي يتسع لـ 22 ألف متفرج من الاستادات الجديدة في نيجيريا حيث تم تطويره قبل عامين.

أضاف مدير المنتخب الوطني أنه لمس اهتماما غير عادي من الجانب النيجيري بالمباراة باعتبارها محطة مهمة في استعدادات فريقه قبل المشاركة في نهائيات الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر الصيف المقبل.

ويدخل منتخب مصر معسكر مغلق في الفترة من 18 إلى 26 مارس المقبل، يتخلله مباراتين الأولى أمام النيجر، في الجولة السادسة والأخيرة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2019، ثم ودية أمام نيجيريا يوم 26.