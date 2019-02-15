شكرا لقرائتكم خبر عن عودة «الشيخ» وغياب «جمعة».. تعرف على قائمة الأهلي لمباراة الإنتاج الحربي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الأوروجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة مباراة التي ستواجه نظيره الإنتاج الحربي، المقرر لها السابعة من مساء غدًا السبت، على استاد بتروسبورت في الجولة 22 من مسابقة الدوري الممتاز المصري.

وتضم القائمة 19 لاعبًا، هم:

حراسة المرمى: شريف إكرامي- محمد الشناوي.

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الدفاع: محمد هاني- ياسر إبراهيم- أيمن أشرف- محمود وحيد- سعد سمير- على معلول.

الوسط: هشام محمد- عمرو السولية- كريم نيدفيد- ناصر ماهر- حمدي فتحي- أحمد الشيخ- رمضان صبحي- حسين الشحات.

الهجوم: صلاح محسن- جونيور أجاي- جيرالدو.

وتأكد غياب صالح جمعة، صانع ألعاب الفريق، عن اللقاء للإصابة في العضلة الضامة، ويشارك في التدريبات التأهيلية بالنادي، إلى جانب تدريبات الكرة بشكل جزئي.

ويستعد الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي مساء بعد غدًا السبت، على ستاد بتروسبورت، في إطار مباريات الجولة الثانية والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.